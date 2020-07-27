Цифра дня: Сколько денег Россия потратила на создание системы автономного рунета?

В Счетной палате проверили, справляется ли Роскомнадзор с графиком реализации автономного рунета. В результате данного исследования также выяснилось, сколько денег Россия потратила на его создание.

Так, согласно опубликованным данным, ведомство потратило порядка 597 млн рублей в прошлом году на реализацию системы Центра мониторинга и управления сетью связи общего пользования. В ходе проверки было установлено, что Роскомнадзор не справился в обозначенный срок с введением данной системы в эксплуатацию. ”Роскомнадзором не обеспечено в срок введение в эксплуатацию информационной системы мониторинга и управления сетью связи общего пользования”, - отмечается в заключении ведомства о результатах проверки.

Более того, согласно данным представителей СП, показатель результативности нулевой, а это, в свою очередь, противоречит официальным правилам правительства. В то же время, в отчете Роскомнадзора на 1 января 2020 года указано, что из 28 контрольных точек по реализации центра не исполнено порядка шести, тогда как сроки введения в работу перенесены на текущий год.