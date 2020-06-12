Цифра дня: Сколько денег США может выплатить Украине в качестве военной помощи?

На официальном сайте военного ведомства Соединенных Штатов был опубликован материал, в котором сообщается о том, что страна планирует выплатить Украине средства в качестве военной помощи. Кроме того, была названа и сумма, которую готова выплатить американская сторона.

Так, согласно опубликованным данным, США может выплатить Украине порядка 250 млн долларов. По плану американской стороны, данные средства должны пойти на финансирование дополнительной подготовки военных сил, включая покупку снаряжение. Кроме того, деньги также могут быть использованы на образование кадров, что будет способствовать укреплению потенциала страны. Также в опубликованных данных сообщается о том, что Украина представляет из себя основного партнера Соединенных Штатов на “переднем крае конкуренции с Россией”.