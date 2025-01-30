Цифра дня: Сколько денег тратят россияне на покупки в интернете?

В ходе исследования, проведенного Авито Работы и Авито Рекламы, выяснилось, что россияне в среднем тратят около 18% своей зарплаты на покупки в интернете. В опросе приняли участие более 7 000 работающих граждан страны, и результаты показали интересные тенденции в области онлайн-шопинга.

Для большинства опрошенных (89%) самые популярные платформы для покупок — это классифайды и маркетплейсы. Эти сайты стали основными источниками информации о скидках для 62% респондентов. По словам экспертов, реклама на таких платформах в последние годы становится важным трендом, так как она органично встраивается в процесс покупок, не отвлекая от контента.

Как показывают данные исследования, более четверти участников (27%) совершают покупки в интернете несколько раз в месяц. Почти 23% респондентов покупают что-то по мере необходимости, а 18% делают это несколько раз в неделю. В среднем россияне покупают товары и услуги онлайн один раз в неделю.

Самыми популярными товарами остаются покупки на классифайдах и маркетплейсах — 89% респондентов предпочитают совершать покупки именно на этих площадках. Далее идут сервисы доставки продуктов питания (29%) и интернет-магазины (20%). Меньше всего покупок россияне совершают через стриминговые сервисы (6%).

Что касается того, какую долю зарплаты россияне готовы тратить на онлайн-шопинг, то 38% опрошенных выделяют от 5% до 15% своей зарплаты, что особенно характерно для жителей крупных городов. Четверть респондентов (25%) готовы потратить на покупки в интернете от 15% до 25% от своих доходов. В целом, средний показатель составляет 18%.

Скидки и специальные предложения на товары играют важную роль в принятии решения о покупке для 45% респондентов. Наибольшую часть информации о скидках россияне получают через рекламу на классифайдах и маркетплейсах (62%). Социальные сети и рекомендации знакомых занимают второе и третье место соответственно.

Интересно, что представители фитнес-индустрии тратят на онлайн-покупки около 25% своей зарплаты. На втором месте — специалисты в области маркетинга, рекламы и PR, а также автомобильный бизнес, где эта цифра достигает 24%.