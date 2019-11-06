Цифра дня: Сколько денег тратят россияне на покупку автомобилей?

Стало известно, что траты россиян на автомобили увеличились на 6% в период с января по сентябрь текущего года, в сравнении с аналогичными показателями за прошлый год.

Статистикой поделилось аналитическое агентство “Автостат”, сообщив, что сумма всех покупок машин, совершенных в этот период составила порядка 1,819 триллиона рублей. По словам представителей “Автостат”, увеличение показателя связано со значительным ростом средневзвешенной цены на 8,5%. В то же время, продажи новых машин упали на 2%.

Сообщается, что 10% общей доли рынка в промежутке с января по сентябрь пришлось на отечественные марки автомобилей, составив 179 млрд рублей, тогда как 90% пришлось на иномарки, затраты на покупку которых равны 1,64 триллиону рублей.