Цифра дня: Сколько денег ВКонтакте потратит на конкуренцию с TikTok?

Напомним, что нескольким ранее стало известно, что популярная российская социальная сеть ВКонтакте запустила собственный аналог приложения TikTok. Речь о новом сервисе “Клипы”, который представлен в виде бесконечной ленты коротких роликов в вертикальном формате. Сейчас же выяснилось, сколько денег ВКонтакте потратит на конкуренцию с TikTok.

Сообщается, что российская социальная сеть вложит в свой новый сервис “Клипы” порядка миллиарда рублей. Данные средства пойдут как на производство контента, так и на деятельность по продвижению раздела и авторов видео, включая программу монетизации.

Также определенная часть вложенных средств будет выделена под маркетинговые задачи. Так, представители социальной сети планируют продвигать нововведение, побуждая пользователей просматривать ролики раздела, а также создавать видеоконтент.