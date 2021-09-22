Цифра дня: Сколько денег за последние 5 лет потратила Facebook для обеспечения безопасности в соцсети?

Американская компания Facebook объявила сумму, которую вложила в обеспечение безопасности в соцсети за последние пять лет.

Так, по словам представителей соцсети, после выборов в США в 2016 году с целью обеспечения безопасности было потрачено более 13 млрд долларов. Раскрывается также, что на данный момент в службе безопасности компании насчитывается 40 тысяч работников, в числе которых внешние подрядчики, направленные на модерацию контента. Для сравнения, еще два года назад в штате данного отдела было на 5 тысяч сотрудников меньше.

В то же время, в Facebook признались, что даже с учетом больших вложений в безопасность, избежать проблем полностью не удалось. В частности, ключевыми проблемами компании остаются дезинформация о коронавирусной инфекции и торговля людьми.