Цифра дня: сколько девушек используют ИИ для создания фото в соцсетях?

Среди российских девушек все чаще используется искусственный интеллект (ИИ) для создания и редактирования изображений, которые публикуются в личных и рабочих аккаунтах в соцсетях. Согласно опросу сервиса Shotix, участие в котором приняли 1250 девушек, 50% из них регулярно создают образы с помощью нейросетей.

Наибольшей популярностью пользуются стили героинь из кино и сериалов. Девушки чаще всего выбирают образы Габриэль Солис из «Отчаянных домохозяек», Дейенерис Таргариен из «Игры престолов», Барби в исполнении Марго Робби, Чудо-женщины и Гермионы Грейнджер.

Почти половина опрошенных — 46% — используют ИИ время от времени, в основном для развлечения или ради красивой публикации. При этом 52% немного корректируют изображения, а 13% добиваются максимально идеального результата. Однако столько же девушек (13%) вообще не прибегают к обработке и предпочитают естественные фото.

Большинство — 75% — считают, что искусственный интеллект влияет на восприятие внешности. Для 40% респондентов это влияние положительное: ИИ помогает экспериментировать с внешностью без жёстких стандартов. Однако 35% убеждены, что нейросети формируют нереалистичные представления об идеале.

Несмотря на активное внедрение технологий, тренд на естественность сохраняется. 27% девушек предпочитают минимальную обработку снимков. Для 21% главным критерием красоты остаётся ухоженность кожи и волос, аккуратный макияж. Примерно каждая пятая участница опроса отмечает, что индивидуальность важнее любых шаблонов.