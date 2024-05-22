Цифра дня: сколько диагнозов поставил ИИ-помощник для врачей от Сбера

Сбер и Правительство Москвы многие годы сотрудничают в разработке и внедрении современных технологий в различных сферах, включая здравоохранение.

Так, уже сегодня в столичных поликлиниках используется линейка цифровых помощников врача, созданная совместно Сбером и Лабораторией искусственного интеллекта.

Цифровой помощник «ТОП-3» работает с октября 2020 года и за это время помог поставить 14 млн предварительных диагнозов.

Сергей Жданов, директор Центра индустрии здоровья Сбербанка, отметил, что ИИ-решения, разработанные его компанией и партнерами, активно используются в здравоохранении, повышая качество и доступность медицинской помощи.

Заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова также подчеркнула, что система поддержки принятия врачебных решений на базе ИИ используется во всех взрослых поликлиниках Москвы.