Цифра дня: Сколько геймеров во время игры едят и пьют?

Сотрудники аналитической компании Newzoo опубликовали результаты нового исследования, благодаря которому выяснилось, сколько геймеров во время игры едят и пьют.

Так, было установлено, что порядка 80% геймеров из Северной Америки, Западной Европы, а также стран Азиатско-Тихоокеанского региона часто едят и пьют по время игры. Причем, чаще всего в этом были замечены мужчины от 21 года до 35 лет. Однако перекусить во время игры любят и женщины. Так, в Северной Америке отличия между мужчинами и женщинами зафиксировались на отметках 87% и 91%.

В данном исследования также была выявлены наиболее популярные виды закусок. К ним отнесли чипсы и крекеры. Кроме того, во время игры геймеры часто прибегают к употреблению безалкогольных напитков и сладкого.