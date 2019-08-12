Цифра дня: сколько истребителей сейчас есть у России

Информационное агентство ТАСС опубликовала статистику по численности Воздушно-космических сил России. По данным открытых источников, у российских военных имеется более 1,8 тысяч самолетов.

Из них истребители насчитывают более 800 штук, включая Су-27, Су-30, Су-33, Су-35, МиГ-29, МиГ-31 и их модификации). 200 единиц приходится на ударные самолёты, такие как Су-34, Су-24М и их модификации. Кроме того, имеется свыше 200 штурмовиков (Су-25), около 150 учебно-тренировочных самолетов (Як-130 и другие), около 70 стратегических бомбардировщиков (Ту-95 и Ту-160) и более 40 дальних бомбардировщиков Ту-22М3.

Кроме того, ВВС насчитывают около 400 военно-транспортных самолетов и самолетов-заправщиков Ил-78, а также более 20 «летающих радаров» — авиационных комплексов дальнего радиолокационного обнаружения А-50 и А-50У.

ВВС также имеют на вооружении порядка 1,5 тысяч ударных, многоцелевых и транспортно-десантных вертолетов, таких как Ми-8, Ми-24, Ми-35, Ми-26, Ми-28Н, Ка-52 и некоторые другие.