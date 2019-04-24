Цифра дня: сколько кешбэка получили россияне за год?

Команда системы партнёрских программ Admitad проанализировала информацию о том, какие покупки совершили российские потребители в 2018 году с использованием кешбэк-сервисов. По данным компании, в прошлом году российские потребители приобрели товары при помощи кешбэка на сумму более $513 млн.

При подготовке исследования были изучены данные о более 40 миллионах покупок, совершенных российскими интернет-пользователями через партнерскую сеть Admitad.

Первое место по покупкам с кешбэком у россиян, вполне предсказуемо, занимает электроника и бытовая техника. Общая сумма продаж товаров этой категории у рекламодателей Admitad составила $216,9 млн, количество совершенных покупок достигло 900 тысяч. Это во многом вызвано высоким средним чеком за покупку - он достигает $330 в период «гендерных праздников». Поэтому покупатель ищет возможность вернуть хотя бы небольшой процент от суммы заказа при помощи кешбэка.

На втором месте идет категория товаров из Китая - трансграничная торговля через Aliexpress и другие интернет-магазины продолжает расти, в том числе и из-за улучшений условий доставки. Средний чек при покупке товаров из Китая не превышает $20, при этом весной-летом он проседает до $10-12. Однако невысокий чек компенсируется высокой частотой покупок. Общая сумма приобретенных товаров из Китая при помощи кешбэка составила $121,4 млн.

Среди других сегментов электронной коммерции выделяется категория туризм и путешествия. Общая сумма покупок с использованием кешбэка составляет $62,4 млн и превышает общий оборот от всех других каналов продвижения - рекламы на веб-сайтах, купонных сайтах, контекстной рекламы, программ лояльности и т.д. Сверхпопулярность кешбэка для данной категории во многом связана с высоким средним чеком - от $130 в низкий сезон (конец лета) до $200 долларов в ноябре.