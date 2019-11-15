Цифра дня: Сколько кибератак предотвратили владельцы Aliexpress во время распродажи?

Стало известно, что во время Всемирного дня шоппинга, который состоялся 11 ноября, специалисты отдела безопасности компании Alibaba предотвратили порядка 2,2 млрд кибератак.

По словам топ-менеджера компании по управлению рисками Джесси Чжэн, для обеспечения кибербезопасности покупателей во время традиционной распродажи, на работу вышли более трех тысяч программистов. Так, специалисты использовали порядка 1258 анализирующих алгоритмов, которые выявили атаки на сетевой трафик, а также потенциальный взлом системы.

” Компания приложила усилия для нейтрализации различных рисков: помимо выявления контрафактной продукции и реагирования на жалобы о действиях злоумышленников мы также занимались выявлением подозрительных транзакций”, - поделился Джесси Чжэн.

Напомним, что именно в этом году традиционная китайская распродажа, устроенная Alibaba, обновила свой рекорд. Так, общий объем выручки компаний оказался на 26% выше показателя, зафиксированного в 2018 году.