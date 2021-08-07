Цифра дня: Сколько людей пользуются интернетом Илона Маска?

Издание CNBC, ссылаясь на разговор Федеральной комиссии по связи с представителями компании Илона Маска, сообщило, сколько у спутникового интернета Starlink пользователей.

Так, согласно оглашенным данным, по состоянию на конец июля интернетом Илона Маска уже пользуются 90 тысяч людей. Отмечается также, что за последний месяц услугами Starlink начали пользоваться около 20 тысяч домохозяйств по всему миру.

Помимо прочего, в SpaceX также поделились, что на данный момент у них насчитывается более чем 500 тысяч заявок от желающих подключиться к Starlink. Отметим, что в компании уже работают над вторым поколением терминалов Starlink. Их преимуществом является большая пропускная способность, увеличенная скорость и все это при меньших задержках.