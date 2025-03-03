Цифра дня: сколько миллиардов долларов инвестирует HONOR в развитие ИИ-экосистемы?

На выставке Mobile World Congress 2025 компания HONOR представила амбициозную стратегию HONOR ALPHA PLAN, направленную на превращение бренда из производителя электроники в ведущего разработчика устройств с искусственным интеллектом (ИИ). В рамках этого плана HONOR объявила о крупнейшей в своей истории инвестиции — более 10 миллиардов долларов на развитие экосистемы искусственного интеллекта в ближайшие пять лет.

Генеральный директор HONOR Джеймс Ли подчеркнул, что ИИ-революция коренным образом изменит индустрию потребительской электроники, а также повлияет на общество и культуру. По его словам, HONOR стремится к созданию открытой экосистемы ИИ-устройств и приглашает к сотрудничеству ведущие технологические компании.

Стратегия ALPHA PLAN включает три этапа. На первом этапе HONOR сосредоточится на разработке ИИ-смартфона нового поколения с интеллектуальными функциями, включая ИИ-агента и технологии обработки изображений AiMAGE. Второй этап предполагает создание экосистемы ИИ-устройств, работающих в едином пространстве без технологических барьеров. Завершающий этап нацелен на использование AGI (общего искусственного интеллекта) для расширения возможностей человечества.

Ключевой частью стратегии стал анонс крупнейших инвестиций в размере более 10 миллиардов долларов. Эти средства будут направлены на разработку передовых AI-технологий, интеграцию искусственного интеллекта в различные устройства и создание открытой платформы для индустрии.

Помимо технологических амбиций, HONOR взяла на себя обязательства по ускорению программ устойчивого развития. Компания намерена достичь углеродной нейтральности в своей деятельности уже к 2040 году, что на пять лет раньше запланированного срока.