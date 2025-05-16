Цифра дня: сколько мужчин любят басы в музыке?

Эксперты музыкальной школы Guitardo провели исследование, чтобы выяснить, как мужчины и женщины в России по-разному воспринимают музыку. В опросе участвовало около 1700 человек в возрасте от 18 до 65 лет.

Выяснилось, что 57% мужчин особенно ценят глубокие басы и насыщенные звуки. Женщины чаще обращают внимание на мелодичность и тексты: это отметили почти половина опрошенных. Кроме того, для 25% женщин музыка — это способ выразить чувства, тогда как мужчины чаще воспринимают ее как инструмент самореализации и демонстрации навыков.

Различия проявляются и в предпочтении музыкальных инструментов. Оба пола отдают пальму первенства гитаре, но мужчины чаще интересуются духовыми инструментами, а женщины — фортепиано, вокалом и скрипкой. На фоне этого формируются устойчивые представления о «мужской» и «женской» музыке, хотя сами участники опроса не всегда с ними согласны.

Пение в одиночестве оказалось более популярным среди женщин — 67% против 57% мужчин. Также 33% женщин мечтают научиться играть, а 28% — петь. Среди мужчин больше тех, кто уже играет на инструментах — таких оказалось 43%.

Несмотря на различия, многие поддерживают идею инклюзивного музыкального пространства, свободного от гендерных рамок. Почти треть мужчин и женщин выступают за курсы и студии, где не делается акцента на пол. Некоторые считают важным включать эмоциональную составляющую в обучение и развивать проекты, объединяющие артистов разных возрастов и культур.