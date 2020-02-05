Цифра дня: сколько новой военной техники покажут 9 мая?

По словам министра обороны России Сергея Шойгу, 9 мая на параде, торжественно проходящем на Красной площади, будут впервые продемонстрированы 24 новых образцов военной техники.

”Впервые по Красной площади пройдут 24 новейших образца военной техники. Это зенитные ракетные системы и комплексы войсковой ПВО, береговые ракетные комплексы, автомобили дистанционного минирования, танки и боевые машины пехоты”, - поделился Шойгу. Сообщается, что на грядущем военном параде будет привлечено в общей сложности порядка 15 тыс военнослужащих. Кроме того, на параде будет использовано 225 единиц военной техники, а также 150 воздушных судов.

Шойгу также добавил, что историческая часть торжественного парада будет представлена десятью расчетами в военной форме времен Великой Отечественной войны и механизированной колонной легендарных советских боевых машин, в числе которых Т-34 и СУ-100.