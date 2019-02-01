Цифра дня: Сколько онлайн-кинотеатров и трекеров заблокировал Роскомнадзор?

В ночь с 31 января на 1 февраля Роскомнадзор буквально за один час заблокировал более тысячи любимых многими пользователями ресурсов, позволяющих бесплатно смотреть фильмы и сериалы.

Всего в реестр запрещённых сайтов попало 1100 сайтов, таких как онлайн-кинотеатры, сервисы для просмотра сериалов, торрент-трекеры и так далее. Все они были заблокированы по распоряжениям Минкомсвязи. По предписанию суда доступ к ним на территории России должен быть перекрыт с 1 февраля.

Среди заблокированных сайтов присутствует и популярный Seasonvar. Он был заблокирован по иску «Национальной медиа группы», которая принадлежит холдингу «Газпром-Медиа». Также «под бан» попали kino-krad, gidonline, kinogo, hdrezka и многие другие. Заблокированы были не только сайты на русских доменах, но и зеркала на украинских, белорусских, com, life, online и других.