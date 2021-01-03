Цифра дня: Сколько онлайн-покупок совершили россияне в Новый год?

В “Сбере” поделились информацией об активности использования россиянами карт в Новый год. Так, по словам зампреда правления банка Кирилла Царева, в период с 31 декабря на 1 января на 45% выросло количество покупок через интернет.

”Что касается операций оплат по банковским картам — эквайринга, то в этом году в период с 31 декабря до 9 утра 1 января наши клиенты совершили 94 миллионов операций на сумму 70 миллиардов рублей. Это на 24% больше по количеству операций и на 20% по объему трат, чем за аналогичный период прошлого года”, — сообщил Царев, отметив, что количество интернет-покупок достигло 11,6 млн.

Помимо прочего представитель “Сбера” сообщил, что число покупок за пределами России уменьшилось практически в четыре раза по сравнению с прошлогодним показателем. Так, почти все клиенты “Сбера” отмечали праздник в России.