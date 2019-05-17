Цифра дня: Сколько платежей в России проходит безналом

Сбербанк и оператор фискальных данных «Платформа ОФД» проанализировали развитие безналичных платежей в России. По итогам первого квартала 2019 года доля безналичных расчетов в России составила 49,4% от общих расходов граждан. Это на 5,2 процентных пункта выше, чем годом раньше.

За прошедший период жители сразу 29 регионов больше расплачивались безналично, чем наличными деньгами. Тройка лидеров — Мурманская область, Карелия и Коми, где доля безналичных платежей составила порядка 58%. Санкт-Петербург занял 8 место с результатом 54,2%. У столицы лишь 12 место с результатом 53%.

По данным «СберДанных», доля безналичного торгового оборота по сравнению с I кв. 2018 года выросла во всех регионах России — от 0,9 п.п. в Чеченской Республике до 8,1 п.п. в Чукотском АО. Высокие показатели продемонстрировали Белгородская область и Республика Хакасия (8,1 и 7,7 п.п. соответственно). К порогу в 50% вплотную приблизились Республика Башкортостан, Нижегородская и Самарская области. А в 70 регионах более 40% транзакций осуществляется в безналичной форме.