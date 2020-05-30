Цифра дня: Сколько подростков имеют игровую зависимость?

Издание Developmental Psychology опубликовало результаты шестилетнего исследование, благодаря которому выяснилось, сколько подростков имеют игровую зависимость.

Так, в ходе данной работы специалисты выяснили, что у 10% подростков действительно имеется игровая зависимость, однако у 90% было выявлено ее отсутствие. “Цель нашего исследования — посмотреть, как влияют видеоигры на человека в психологическом плане. Чтобы увидеть это влияние, мы изучили траектории патологического процесса, вызываемого компьютерными играми, в течение шести лет, от раннего подросткового возраста до начала зрелости”, - рассказала Сара Койн, ведущий автор исследования. В рамках данной работы также выяснилось, что высокий уровень просоциального поведения, то есть направленного на помощь другим, может быть гарантом того, что у человека не возникнет игровая зависимость.

Благодаря результатам данной работы было установлено, что несмотря на то, что 90% подростков не имеют серьезной зависимости от компьютерных игр, в мире все еще наблюдается меньшинство, страдающих от данной зависимости, что сказывается на их здоровье.