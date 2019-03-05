Цифра дня: Сколько пользователей атаковали мобильные банковские троянцы за год?

«Лаборатория Касперского» поделилась статистикой по мобильным угрозам за 2018 год. По наблюдениям специалистов, пользователи мобильных устройств в 2018 году столкнулись с самым сильным натиском киберпреступников за всю историю.

Количество атак с использованием вредоносного мобильного ПО за 12 месяцев выросло практически вдвое – почти до 117 миллионов, при том что число самих зловредов для мобильных платформ снизилось. Эксперты объясняют это тем, что злоумышленники стали применять новые техники заражения, а также усилили уже проверенные схемы распространения вредоносного ПО, например через SMS-спам.

Главной угрозой года оказались мобильные банковские троянцы, число которых увеличилось в полтора раза и побило новый рекорд. В общей сложности за 12 месяцев эти зловреды атаковали 1,8 миллиона пользователей в 180 странах. При этом основной их удар пришёлся на Россию – с финансовыми угрозами на смарфтонах и планшетах столкнулось чуть более 2% пользователей страны. Основные «виновники» столь существенного скачка – троянцы Asacub и Hqwar, которые распространялись с рекордной частотой начиная со второго квартала.

Сокрытие оригинального вредоносного кода мобильных зловредов стало одной из самых заметных тенденций прошедшего года. Для этих целей злоумышленники используют троянцев-дропперов, чья доля среди всех обнаруженных мобильных угроз выросла почти в два раза и составила 17%.

«Оборачивание» оригинального кода позволяет зловреду избегать определения и даёт возможность создавать сколь угодно большое количество уникальных файлов. Под обёрткой же может скрываться любая вредоносная нагрузка – троянец-вымогатель, банковский троянец, рекламное приложение и т.д.

Отчасти из-за популярности дропперов в 2018 году снизилось количество троянцев-вымогателей, распространяющихся без маскировки. За весь 2018 год «Лаборатория Касперского» обнаружила всего 60 тысяч установочных пакетов мобильных вымогателей, что в девять раз меньше, чем в 2017 году. А вот число мобильных майнеров, напротив, увеличилось в пятикратном размере.