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Цифра дня: Сколько пользователей атаковали мобильные банковские троянцы за год?

1,8
млн пользователей атаковали мобильные банковские троянцы за год

«Лаборатория Касперского» поделилась статистикой по мобильным угрозам за 2018 год. По наблюдениям специалистов, пользователи мобильных устройств в 2018 году столкнулись с самым сильным натиском киберпреступников за всю историю.

Количество атак с использованием вредоносного мобильного ПО за 12 месяцев выросло практически вдвое – почти до 117 миллионов, при том что число самих зловредов для мобильных платформ снизилось. Эксперты объясняют это тем, что злоумышленники стали применять новые техники заражения, а также усилили уже проверенные схемы распространения вредоносного ПО, например через SMS-спам.

Главной угрозой года оказались мобильные банковские троянцы, число которых увеличилось в полтора раза и побило новый рекорд. В общей сложности за 12 месяцев эти зловреды атаковали 1,8 миллиона пользователей в 180 странах. При этом основной их удар пришёлся на Россию – с финансовыми угрозами на смарфтонах и планшетах столкнулось чуть более 2% пользователей страны. Основные «виновники» столь существенного скачка – троянцы Asacub и Hqwar, которые распространялись с рекордной частотой начиная со второго квартала.

Сокрытие оригинального вредоносного кода мобильных зловредов стало одной из самых заметных тенденций прошедшего года. Для этих целей злоумышленники используют троянцев-дропперов, чья доля среди всех обнаруженных мобильных угроз выросла почти в два раза и составила 17%.

«Оборачивание» оригинального кода позволяет зловреду избегать определения и даёт возможность создавать сколь угодно большое количество уникальных файлов. Под обёрткой же может скрываться любая вредоносная нагрузка – троянец-вымогатель, банковский троянец, рекламное приложение и т.д.

Отчасти из-за популярности дропперов в 2018 году снизилось количество троянцев-вымогателей, распространяющихся без маскировки. За весь 2018 год «Лаборатория Касперского» обнаружила всего 60 тысяч установочных пакетов мобильных вымогателей, что в девять раз меньше, чем в 2017 году. А вот число мобильных майнеров, напротив, увеличилось в пятикратном размере.

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