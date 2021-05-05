Цифра дня: Сколько пользователей начнут использовать криптовалюты в 2022 году?

Специалисты MasterCard поделились результатами опроса своих потребителей, благодаря которому выяснилось, сколько пользователей начнут использовать криптовалюты в 2022 году.

Отметим, что в опросе участвовало 15,5 тыс. клиентов компании. Так, стало известно, что порядка 40% потребителей из 18 стран мира намерены начать пользоваться криптовалютой как средством платежа уже в 2022 году. Помимо прочего опрос показал, что 93% пользователей готовы в следующем году попробовать воспользоваться одним из новых методов оплаты, в числе которых биометрия, бесконтактные платежи, а также криптовалюты. Что интересно, 63% опрошенных признались, что прибегнуть к новым методам платежей они намерены из-за пандемии коронавируса.

Исследование установило, что больше всего криптовалютами интересуются молодые люди или миллениалы. Так, 77% из них хотят больше изучить данных о цифровых активах, а 75% признались, что пользовались бы ей, если бы владели большими знаниями в этой сфере.