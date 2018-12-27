Цифра дня: Сколько пользователей потеряли доверие Facebook?

Социальная сеть Facebook возглавила антирейтинг технических компаний, которым меньше всего доверяют пользователи. Об этом сообщила аналитическая компания Toluna, опубликовавшая результаты проведённого онлайн-опроса.

В рамках исследования в декабре 2018 года была опрошена тысяча пользователей. В ходе опроса респондентам задавали два вопроса: какой компании из списка они готовы доверить персональные данные больше, а какой — меньше.

Facebook оказалась лидером среди потерявших доверие пользователей компаний. За неё проголосовали 40% опрошенных. За ней идут Twitter и Amazon с 8%.

Что касается рейтинга «доверия», то здесь лидирует Amazon с 27,4%), затем идут Apple с 12,2%, Google с 11,2% и Microsot с 11%. Facebook готовы доверить свои данные только 3,8% опрошенных.