Цифра дня: Какой трафик потеряли пиратские сайты в России?

Популярные десять пиратских сайтов с фильмами и сериалами в России и-за блокировок потеряли за год почти 130 млн посещений ежемесячно. Об этом сообщило издание «Коммерсант» со ссылкой на отчёт компании WebKontrol.

Тем не менее, поборникам авторских прав радоваться рано — значительная часть потерянной аудитории попросту перешла на зеркала тех же сайтов, которые просто учитываются в статистике отдельно.

По данным WebKontrol, в прошедшем году было заблокировано более 370 пиратских сайтов и 1,5 тысячи «зеркал». Тем не менее, зеркала продолжают появляться и привлекать посетителей, поскольку без проблем выдаются в поиске.

Роскомнадзор уже готовит новый законопроект о защите авторских прав в интернете, который должен быть представлен до 1 сентября. На него правообладатели возлагают большие надежды, в том числе и по борьбе с «пиратами» в поисковой выдаче.