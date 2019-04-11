Цифра дня: Сколько потеряют россияне в случае отсутствия интернета?

Потери российской экономики в случае отсутствия интернета в стране только в течение суток могут составить 20 млрд рублей. Об этом заявил глава профильного комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Леонид Левин.

Левин поднял вопрос при обсуждении во втором чтении так называемого законопроекта об «автономном» рунете. Закон призван обеспечить надежную работу российского сегмента интернета в случае отключения от глобальной инфраструктуры всемирной сети.

Левин подчеркнул: «Абсолютно независимая социологическая компания, которая мониторит интернет, оценила потери, которые понесет наша экономика от того, что один день интернет работать не будет Так вот, коллеги, эта оценка... 20 млрд рублей. А сегодня те средства, которые закладываются на реализацию законопроекта о надежном Рунете, речь идет о порядка 20-30 млрд рублей всего на обеспечение стабильной работы в случае воздействия таких угроз в целом».

Сегодня законопроект был принят Госдумой во втором чтении. Он должен вступить в силу 1 ноября 2019 года. А с 1 января 2021 года операторы должны будут начать пользоваться только национальной доменной зоной.