Цифра дня: Сколько потратят на оборудование для сетей 5G c российским шифрованием?

Минпромторг готов направить 28 млрд рублей на создание российского оборудования и программного обеспечения для сетей 5G и интернета вещей. Об этом говорится в проекте целевой программы «Развитие производства промышленной продукции сетей пятого поколения и интернета вещей в Российской Федерации на 2019–2024 годы».

Участниками программы станут госкорпорация «Ростех», Сколковский институт науки и технологий («Сколтех») и компании, вошедшие в в реестр телекоммуникационного оборудования российского производства. На данный момент в реестре присутствуют нескольких десятков компаний, включая НПП «Полигон», «РДП.РУ», «Элтекс», НПФ «Микран» и «Т8».

На первом этапе программы планируется в 2019-2021 годах выполнить комплекс научно-исследовательских работ, необходимых для создания оборудования и ПО. На втором этапе в 2022–2024 годах будет налаживаться производство, а также использование на сетях российских и зарубежных сотовых операторов.

В том числе, речь идёт о микро- и макробазовых станций, коммутаторов, систем оперативно-разыскных мероприятий и другого сетевого оборудования, а также модулей 5G для смартфонов и различных пользовательских устройств и SIM-карт новых стандартов (USIM/ISIM). Кроме этого программой предусмотрена разработка цифровых платформ IoT и линейки софта для управления и мониторинга сетями 5G.