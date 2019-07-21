Цифра дня: сколько проблем помогли решить москвичи?

Портал «Наш город» при участии москвичей решил более трех с половиной миллионов вопросов за семь лет работы. Об этом сообщил руководитель ГКУ «Новые технологии управления» Александр Пищелко.

Рубеж в три миллиона был преодолён в конце 2018 года. В среднем в день с помощью портала москвичи решают около двух с половиной тысяч проблем. При этом каждое пятое нарушение устраняется за один день, а каждое второе — за два дня.

Портал «Наш город» был создан в 2011 году с целью выстраивания конструктивного диалога между жителями Москвы и органами исполнительной власти города. Он гарантирует пользователю получение ответа с подтверждением решения проблемы или конкретным сроком ее устранения не более чем за восемь рабочих дней с момента обращения.