Цифра дня: Сколько процентов россиян берут смартфон с собой в ванную и туалет?

Бренд Honor поделился результатами нового исследования, направленного на изучение отношения пользователей к заряду батарей своих смартфонов. Помимо прочего специалисты выяснили, сколько процентов россиян берут устройство собой в ванную и туалет.

В самом опросе участвовали 1000 добровольцев в возрасте от 18 до 44 лет. В рамках исследования было установлено, что порядка 60% россиян носят с собой смартфон везде, тогда как 59% держать его в поле видимости. В то же время, 52% россиян не расстаются с гаджетом даже в ванной и туалете.