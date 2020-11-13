Цифра дня: Сколько процентов россиян берут смартфон с собой в ванную и туалет?
Бренд Honor поделился результатами нового исследования, направленного на изучение отношения пользователей к заряду батарей своих смартфонов. Помимо прочего специалисты выяснили, сколько процентов россиян берут устройство собой в ванную и туалет.
В самом опросе участвовали 1000 добровольцев в возрасте от 18 до 44 лет. В рамках исследования было установлено, что порядка 60% россиян носят с собой смартфон везде, тогда как 59% держать его в поле видимости. В то же время, 52% россиян не расстаются с гаджетом даже в ванной и туалете.
Также в ходе исследования специалисты выяснили, сколько россиян испытывают стресс ввиду снижения заряда аппарата до нуля. Так, переживают по этому поводу 53% респондентов, причем 15% из них отметили, что переживаемый стресс ощущается даже сильнее, чем стресс из-за развода или семейного расставания.