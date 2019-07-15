Цифра дня: Сколько продуктов уничтожил Роспотребнадзор за время санкций?

Роспотребнадзор отчитался проделанной работе по борьбе с оборотом на территории России санкционных продуктов.

С момента введения санкций в 2015 году ведомство задержало на границе почти три тонны продуктов и уничтожило 985 тонн запрещенной к ввозу продукции или продукции без достоверной информации о ее происхождении. Как подчёркивает Роспотребнадзор, вся изъятая из оборота пищевая продукция уничтожена.

Наибольшую долю среди снятой с реализации продукции — 63% составляют фрукты и овощи. Кроме того, на нарушившие закон компании ведомство наложило административные штрафы на общую сумму около 866,5 млн рублей.

Отметим, что в прошлом месяце Роспотребнадзор выступил с инициативой о запрете уничтожения продуктов. Ведомство поддержал Совет при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека, а затем и вице-премьер России Алексей Гордеев. По задумке, изъятые продукты необходимо анализировать на пригодность, а затем решать, как их использовать.