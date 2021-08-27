Цифра дня: Сколько работодателей следят за сотрудниками в сети?

Массовый переход на удаленную работы привел к тому, что работодатели стали чаще следить за сотрудниками в соцсетях. Зачастую на страницах своих работников руководство отслеживает их личное мнение и уровень профессионализма.

Выяснилось это в ходе исследования кадрового агентства UTEAM. В его рамках они опросили порядка 147 работодателей-клиентов. Так, согласно выводам опроса, порядка 18% компаний регулярно отслеживают активность своих сотрудников в сети. В то же время, 47% признались, что занимаются этим периодически, тогда как 36% отметили, что вообще не следят за профилями своих сотрудников.

Было установлено, что больше всего отслеживают активность в соцсетях у сотрудников, которые занимают руководящие должности — 77%, а также контактирующих со СМИ и клиентами работников — 75% и 71% соответственно.