Цифра дня: Сколько российские пенсионеры тратят на мобильные игры в год?

По данным пресс-службы аналитической платформы myTracker, российские пенсионеры тратят на мобильные игры порядка двух тысяч рублей в год. Отмечается, что чаще всего они вкладывают деньги в такие игры, как судоку, викторины, а также кроссворды.

Исходя из опубликованных данных, больше всего на мобильные игры тратят люди в возрасте от 35 до 44 лет. Так, российские игроки в данном возрасте вкладывают в игры порядка шести тыс рублей. Что касается наибольшего среднего дохода, то его обеспечивают игроки в возрасте от 45 до 54 лет, которые платят пять тыс рублей в год.

В то же время россияне в возрасте от 25 до 34 лет тратят чуть больше чем четыре тыс рублей, тогда как подростки выкладывают лишь одну тысячу рублей. Эксперты также отметили, что размер трат в играх напрямую зависит от средней заработной платы в регионе проживания пользователей. ”В топ-3 регионов по среднему доходу с одного игрока входят Камчатский край, Московская и Ленинградская область”, - сообщается в аналитических данных.