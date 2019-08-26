Цифра дня: сколько российских школьников были участниками или жертвами онлайн-травли?

70%
российских школьников были участниками или жертвами онлайн-травли
Роскачество поделилось статистикой по онлайн-травле или кибербуллингу в России, а также дало рекомендации, что предпринять в случае, если ребенок уже подвергся травле.
Как оказалось, кибербуллинг уже стал рутиной для современных российских школьников: около 70% подростков сообщили о том, что были участниками или жертвами онлайн-травли, а в 40% случаев дети, которые были жертвой, сами становятся агрессорами в Сети.
- Если ребенок уже подвергся травле Роскачество рекомендует предпринять следующие шаги:
- Самый важный шаг – игнорирование. Лишившись мотивации, обидчик быстро успокоится и прекратит попытки задеть жертву.
- Попробовать договориться с обидчиком об удалении оскорбительного материала либо о прекращении неподобающего поведения, предупредив его, что в случае продолжения травли следующим действием будет обращение в полицию.
- Отправить жалобу на материал на платформе – большинство соцсетей предоставляют эту возможность. На оскорбления в соцсетях нужно жаловаться, а обидчиков – банить. Это самый простой и действенный способ усмирить интернет-агрессора.
- Отправить жалобу на материал в суд, пожаловаться в полицию или Роскомнадзор.
- В случае если материалы (фото, переписки) были взяты из аккаунта без согласия пользователя (к примеру, был взломан аккаунт в соцсети), обязательно смените пароль. И вообще – меняйте пароли почаще.