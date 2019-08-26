Цифра дня: сколько российских школьников были участниками или жертвами онлайн-травли?

Роскачество поделилось статистикой по онлайн-травле или кибербуллингу в России, а также дало рекомендации, что предпринять в случае, если ребенок уже подвергся травле.

Как оказалось, кибербуллинг уже стал рутиной для современных российских школьников: около 70% подростков сообщили о том, что были участниками или жертвами онлайн-травли, а в 40% случаев дети, которые были жертвой, сами становятся агрессорами в Сети.