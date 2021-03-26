Цифра дня: Сколько российских школьников заходят в соцсети каждый день?

В рамках заседания членов консультативного совета в СК гендиректор Фонда ВЦИОМ Константин Абрамов рассказал, сколько российских школьников в возрасте от 14 до 17 лет заходят в соцсети каждый день.

Так, согласно данным Абрамова, ежедневное посещение соцсетей характерно для 89% несовершеннолетних этой возрастной категории. Также он отметил, что почти 60% их них не замечают негативного воздействия, проецируемого контентом в сети. В рамках заседания была признана недостаточная осведомленность старшеклассников о наличии и действии опасных пабликов и пропаганде деструктивного контента.

Представитель «ВКонтакте» Зера Черешнева, в свою очередь, отметила важность активизации работы с “лидерами мнений”. По ее мнению, они могут в понятной форме донести до подростков информацию, которая скажется на них положительно.