Цифра дня: Сколько Россия потратила на оружие в 2019 году?

Заместитель министра обороны России Алексей Криворучко сообщил, что в рамках 2019 года на закупку оружия, а также на мероприятия, реализованные в рамках государственного оборонного заказа, было потрачено более 1,5 триллиона рублей.

Заместитель министра обороны отметил, что более 68% из общей суммы было распределено на серийные комплектные закупки высокотехнологичных образцов. По словам Криворучко, таким образом России удалось сохранить скорость оснащения войск актуальным оружием.

Напомним, что нескольким ранее министр обороны Сергей Шойгу заявил, что Вооруженные силы России в течение 2019 года увеличили свой военный потенциал на 14%. Так, Шойгу отметил, что порядка 68,2% общей доли военного оборудования приходится на усовершенствованные и современные модели.