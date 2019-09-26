Цифра дня: Сколько Россия потратит на международный термоядерный реактор?

В федеральный бюджет России на период с 2020 до 2022 года заложили траты порядка 12 миллиардов рублей на проект создания Международного термоядерного экспериментального реактора ИТЭР.

В документе отмечается: «Участие в проекте создания Международного термоядерного экспериментального реактора ИТЭР" (составит) в 2020 году - 3,3 млрд рублей, в 2021 году - 3,8 млрд рублей, в 2022 году - 4,7 млрд рублей».

Международный экспериментальный термоядерный реактор — это совместный проект многих стран. Международное соглашение по проекту подписали такие страны, как Китай, Евросоюз, Индия, Япония, Республика Корея, Россия и США.

В основу должна лечь разработка российских учёных — токамак. На данный момент она считается наиболее перспективным устройством для осуществления управляемого термоядерного синтеза. Цель проекта - продемонстрировать, что термоядерную энергию можно использовать в промышленных масштабах.

Планируется построить реактор на территории исследовательского центра Кадараш на юге Франции. Срок окончания постройки запланирован на 2025 год.