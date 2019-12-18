Цифра дня: Сколько Россия выделит денег на науку в 2020 году?

Издание ТАСС, ссылаясь на вице-премьера России Татьяну Голикову сообщило, что в следующем году на разработку и осуществление научных исследований российские власти выделят более 500 млрд рублей, отметив, что часть бюджета будет направлена на реализацию нацпроекта “Наука”.

”На 2020 год всего на научные исследования запланировано более 505 млрд рублей, в том числе на реализацию нацпроекта "Наука" - более 47 млрд рублей”, - поделилась Голикова.

По словам Голиковой, в текущем году из федерального бюджета выделили более 473 млрд рублей на реализацию исследований научной сферы, тогда как 37 млрд из них было выделено на нацпроект. Напомним, что ожидаемая общая сумма финансирования в нацпроект “Наука” с 2018 по 2024 год составляет порядка 635 млрд рублей.