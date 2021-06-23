Цифра дня: Сколько россиян боятся, что их заменят роботами на работе?

Специалисты Зарплата.ру поделились результатами опроса россиян, в рамках которого выяснилось, сколько россиян переживают по поводу замены их роботами на рабочем месте.

“22% опрошенных опасаются, что вскоре они могут остаться без работы, потому что процессы на рабочем месте будут автоматизированы”, — выяснилось в ходе онлайн-собеседования, проведенного специалистами Зарплатой.ру с 12 по 16 июня во всех регионах России. Всего в исследовании приняли участие 1 992 человек. Что интересно, больше всего переживают по этому поводу женщины, а не мужчины — 64% против 36%.

Также выяснилось, что больше всего переживают за потерю работы из-за роботов продавцы — 10%, кассиры и работники складов — 9%, курьеры и водители — 7%, администраторы и официанты — 6% и 5% соответственно, а также уборщики — 3%.