Цифра дня: Сколько россиян готовы доверить приготовление еды в ресторанах роботам?
россиян согласны променять ресторанные блюда от живых поваров в пользу роботов
Около 37% россиян заявили, что готовы попробовать блюда, приготовленные роботами, вместо еды от живых поваров. Остальные 63% по-прежнему больше доверяют традиционным способам кулинарии. Такие данные представил сооснователь сервиса DocsInBox Леонид Довбенко, комментируя отношение россиян к внедрению искусственного интеллекта в ресторанный бизнес.
По мнению эксперта, недоверие к роботам-поварам связано с тем, что, несмотря на технологические достижения, искусственный интеллект пока не способен в полной мере учитывать нюансы вкуса, текстуры и подачи блюд.
Такой скептицизм во многом оправдан: хотя искусственный интеллект и способен создавать рецепты, он не в состоянии полностью постичь нюансы вкуса и текстуры, что является ключевым навыком шефа. При этом потенциал роботизации в ресторанном бизнесе выходит далеко за рамки кухни. Такие рутинные операции, как ведение складского учета и списание маркированных товаров, остро нуждаются в автоматизации".
Яркий пример — сеть кофеен Starbucks, которая в 2025 году внедрила собственную ИИ-систему. Новая технология позволила ускорить подсчет запасов с одного часа до 15 минут. Сотрудник с помощью планшета сканирует полки, а система мгновенно рассчитывает остатки и сообщает о нехватке товаров.
AI Lead компании Dodo Brands Борис Герн считает, что ИИ способен помочь поварам создавать новые комбинации ингредиентов и рецепты, но не заменит творческий подход человека.
ИИ может предложить новые сочетания ингредиентов, как мы делали с GPT-пиццей в Дубае, но финальное творческое решение, понимание культурного контекста и создание гастрономического опыта останется за человеком. Технологии усиливают творчество повара, но не заменяют его интуицию и экспертизу.
Директор по продажам компании Fromtech Юлия Седченко также подчеркнула, что в премиальном сегменте ресторанов замена человека искусственным интеллектом невозможна.
Их ценность — в эмпатии, творчестве и создании уникального эмоционального опыта, что недоступно ИИ. Технологии здесь выступают как ассистенты: системы автоматизации на кухне обеспечивают ювелирную точность в нарезке и поддержании необходимой температуры, а CRM-системы помогают учитывать предпочтения гостей и освобождают сотрудников от рутинного подбора блюд и уточнения деталей обслуживания. Автоматизируется не человек, а процессы вокруг него