Цифра дня: Сколько россиян готовы доверить приготовление еды в ресторанах роботам?

Около 37% россиян заявили, что готовы попробовать блюда, приготовленные роботами, вместо еды от живых поваров. Остальные 63% по-прежнему больше доверяют традиционным способам кулинарии. Такие данные представил сооснователь сервиса DocsInBox Леонид Довбенко, комментируя отношение россиян к внедрению искусственного интеллекта в ресторанный бизнес.

По мнению эксперта, недоверие к роботам-поварам связано с тем, что, несмотря на технологические достижения, искусственный интеллект пока не способен в полной мере учитывать нюансы вкуса, текстуры и подачи блюд.