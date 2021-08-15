Цифра дня: Сколько россиян готовы потратить на покупку смартфона 90 тысяч рублей?
россиян готовы потратить на покупку смартфона 90 тысяч рублей
Специалисты аналитического центра университета "Синергия" провели исследование, выяснив, какую сумму готовы потратить россияне на покупку смартфона.
Опрос проводили с июля по август этого года, а участие в нем приняли порядка 5 тысяч людей. Выяснилось, что большинство россиян готовы отдать за новый смартфон до 30 тысяч рублей.
“Для 35,9% граждан России приемлемая цена на смартфон составляет от 15 до 30 тысяч рублей. Еще 21,4% респондентов готовы потратить на мобильный телефон не более 15 тысяч рублей, а 10,3% — до 90 тысяч рублей”, — сообщили авторы исследования.
В то же время, порядка 12,8% россиян признались, что нормальной ценой на смартфон считают сумму в 30-45 тысяч рублей. Лишь 9,4% опрошенных готовы отдать за смартфон 45–60 тысяч рублей, в то время как выложить 60–75 тысяч рублей могут себе позволить 6%. Еще меньше россиян — 4,2% — могут потратить и 75-90 тысяч рублей на покупку смартфона.