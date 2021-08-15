Цифра дня: Сколько россиян готовы потратить на покупку смартфона 90 тысяч рублей?

Специалисты аналитического центра университета "Синергия" провели исследование, выяснив, какую сумму готовы потратить россияне на покупку смартфона.

Опрос проводили с июля по август этого года, а участие в нем приняли порядка 5 тысяч людей. Выяснилось, что большинство россиян готовы отдать за новый смартфон до 30 тысяч рублей.

“Для 35,9% граждан России приемлемая цена на смартфон составляет от 15 до 30 тысяч рублей. Еще 21,4% респондентов готовы потратить на мобильный телефон не более 15 тысяч рублей, а 10,3% — до 90 тысяч рублей”, — сообщили авторы исследования.

В то же время, порядка 12,8% россиян признались, что нормальной ценой на смартфон считают сумму в 30-45 тысяч рублей. Лишь 9,4% опрошенных готовы отдать за смартфон 45–60 тысяч рублей, в то время как выложить 60–75 тысяч рублей могут себе позволить 6%. Еще меньше россиян — 4,2% — могут потратить и 75-90 тысяч рублей на покупку смартфона.