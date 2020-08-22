Цифра дня: Сколько россиян готовы привиться от коронавируса?

Специалисты Всероссийского центра изучения общественного мнения провели опрос, в которым приняли участие порядка 1,6 тыс жителей России в возрасте от 18 лет и старше. Результаты данной работы позволили выяснить, сколько россиян готовы привиться от коронавируса.

Так, согласно данным, которые сообщил глава ВЦИОМ Валерий Федоров, готовность привиться от коронавируса посредством отечественной вакцины “Спутни V” выразили порядка 42%. В то же время, не готовы воспользоваться вакциной 52% россиян.

.”Интересный кейс для осмысления, в каком состоянии наше общество сегодня находится. С одной стороны, мы все боимся и хотим, конечно же, этот страх снять. Хотим получить гарантию не заразиться. Как? Для этого, конечно, надо вакцинироваться. Тем не менее большинство вакцинироваться не планируют. Почему? Боятся, не верят, опасаются”, - заключил Федоров.