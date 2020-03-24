Цифра дня: Сколько россиян ищут работу в социальных сетях?

Популярный сервиса по поиску работы HeadHunter огласил результаты нового исследования, благодаря которым стало известно, сколько россиян ищут работу в социальных сетях. Так, по данным сервиса, почти треть россиян при поиске работы прибегает к социальным сетям, а также мессенджерам.

”Почти треть соискателей искала работу в социальных сетях и мессенджерах (29%), а чат-ботами эту задачу решали 16%. Среди социальных сетей наиболее популярной названа "ВКонтакте" (49%), а среди мессенджеров WhatsApp и Telegram оказались одинаково популярны - 22% и 21%, соответственно”, - указано(https://tass.ru/obschestvo/80607730 в результатах исследования.

Отмечается, что чаще всего ищут работу в социальных сетях жители регионы. Так, если в Москве и Санкт-Петербурге к ним прибегали порядка 26% респондентов, то в Курганской области данный показатель достиг 41%.