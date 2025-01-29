Цифра дня: сколько россиян используют личные телефоны для работы

Согласно результатам совместного исследования Яндекс Браузера для организаций и группы компаний 70% работающих россиян используют для рабочих нужд свои личные мобильные телефоны. Это составляет примерно 52 миллиона устройств из общего числа в 55 миллионов мобильных телефонов, используемых на рабочих местах.

Ранее многие компании старались ограничивать использование личных телефонов для рабочих целей, однако в последние годы организации становятся более лояльными к этому явлению. Топ-менеджерам и сотрудникам с доступом к конфиденциальным данным обычно предоставляются корпоративные смартфоны, но только у 7,1% работников такие устройства есть. В основном же сотрудники продолжают использовать личные телефоны для выполнения рабочих задач.

На мобильных устройствах чаще всего решаются такие задачи, как проверка электронной почты, видеозвонки, чаты и документооборот. Эти функции востребованы в более чем 60% организаций. Однако использование личных устройств в работе может представлять угрозу для безопасности, так как они часто не соответствуют корпоративным стандартам защиты. Это может привести к утечке конфиденциальной информации через незащищенные приложения или облачные хранилища.

Для защиты данных компании используют различные механизмы, например, блокировку доступа к документам с конфиденциальной информацией через некорпоративные аккаунты или браузеры. Кроме того, существуют системы, которые защищают от скриншотов, перехвата аудио и видеопотоков, а также ограничивают копирование и выгрузку файлов.