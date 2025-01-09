Цифра дня: сколько россиян используют разблокировку смартфонов по отпечатку пальца?

Как показал опрос, проведенный ВТБ, 64% россиян хотя бы раз использовали биометрические данные для разблокировки устройств или подтверждения действий. Это значит, что более половины граждан страны активно применяют отпечатки пальцев или распознавание лиц на смартфонах, ноутбуках и других устройствах.

Согласно исследованию, 55% россиян регулярно пользуются биометрией, в то время как еще 9% делали это хотя бы один раз. Наибольшее количество пользователей биометрических сервисов проживает в Уральском (60%), Южном (59%) и Сибирском (58%) федеральных округах.

Около трети опрошенных (34%) сдавали биометрические данные в многофункциональных центрах (МФЦ), на Госуслугах или в отделениях банков, что также подтверждает растущий интерес к таким услугам. В столичных регионах этот показатель немного выше, составляя 39%. Большинство россиян сдавали биометрию для получения заграничных паспортов нового поколения — 24% по всей России, а в Москве и Санкт-Петербурге этот показатель составляет 36% и 35% соответственно.

Кроме того, почти 40% опрошенных хотя бы раз пользовались биометрическими терминалами, такими как те, что установлены на таможне или в бизнес-залах аэропортов. Впервые в 2024 году появились способы оплаты по лицу через биометрические терминалы, и 25% россиян уже опробовали эти инновационные методы, в том числе 34% жителей Москвы.

Около половины россиян (50%) замечают увеличение числа биометрических сервисов в повседневной жизни. В столичных регионах этот процент выше — 56% в Центральном округе и 55% в Москве и Санкт-Петербурге.