Цифра дня: сколько россиян используют тарифы 500+ Мбит/с домашнего интернета?

На фоне растущего спроса на высокоскоростной интернет в России, провайдер цифровых услуг Дом.ру отметил значительное увеличение популярности тарифов с скоростью 500 Мбит/с и выше.

За полтора года, с января 2023 года по июнь 2024 года, доля таких подключений выросла на 80% — теперь почти каждый пятый новый клиент выбирает скорость от 500 Мбит/с до 1 Гбит/с. Это подтверждает, что россияне всё больше нуждаются в быстром интернете для стриминга, работы и других онлайн-активностей.

Исследование Дом.ру также показало, что средняя скорость интернет-соединения за год выросла на 26%, а в отдельных городах, таких как Йошкар-Ола и Екатеринбург, этот показатель увеличился почти на 50%.

Отметим, что сейчас около 96% новых пользователей выбирают тарифы с скоростью от 100 Мбит/с и выше. Об этом также стало известно из доклада Дом.ру.

Эксперты связывают эту тенденцию с ростом популярности видео в высоком разрешении, облачных сервисов и удаленной работы, требующих надёжного и быстрого соединения.