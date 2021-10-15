Цифра дня: Сколько россиян хотят, чтобы на входящие звонки за них отвечал робот?

Специалисты нейротехнологичной компании Neuro.net провели онлайн-исследование, в рамках которого выяснилось, сколько россиян “за” то, чтобы на входящие звонки за них отвечал робот.

Участниками опроса стали порядка 3 тысяч россиян, проживающих в городах-миллионниках. Выяснилось, что большинство россиян постоянно подвергаются спам-звонкам и звонкам от злоумышленников — 87,8% опрошенных. В этой связи некоторые абоненты перестали отвечать на звонки с неизвестных номеров — 21,8% участников.

В то же время, поручить роботу отвечать на звонки согласны далеко не все, а всего 43,5% участников. Так, россияне хотят, чтобы робот умел отвечать на вызов, задавать вопросы собеседнику и присылать впоследствии расшифровку данного разговора. В то же время, при выявлении звонка мошенника от робота хотят иметь функцию блокировки номера телефона звонящего. Порядка 27,6% против того, чтобы на их звонки отвечал робот, в то время как 28,9% не приняли в этом вопросе однозначного решения.

Ознакомиться с примером того, как клиент удивляется голосовому помощнику можно ниже: