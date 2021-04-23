Цифра дня: Сколько россиян не боятся конкуренции с роботами на работе?

В результате опроса «ВЦИОМ-Спутник» стало известно, сколько россиян не боятся конкуренции с роботами на работе.

Так, согласно обнародованным данным, более 70% жителей России не переживают по поводу конкуренции с роботами на работе. По их мнению, машины в ближайшем будущем не смогут справляться с работой лучше людей. Помимо прочего 52% опрошенных сочли замену людей роботами неправильной тенденцией, а 37% россиян посчитали ее верной.

В то же время, порядка 18% россиян считают, что андроиды могут частично их заменить, а 5% уверены в том, что роботы и вовсе могут взять на себя значительную часть их работы. 6% опрошенных, в свою очередь, считают, что потеряют работу из-за роботов.