Цифра дня: сколько россиян не готовы к электронному паспорту?

Всероссийский центр изучения общественного мнения провёл опрос об отношении россиян к идее введения электронных паспортов для граждан нашей страны.

Подавляющее большинство россиян знакомы с предложением ввести электронные паспорта (85%). Однако более половины опрошенных (59%) на данный момент не готовы его оформить. В то же время треть россиян (31%) хотели бы иметь электронный паспорт. Причем чаще всего это мужчины (36%) и молодежь в возрасте от 18 до 24 лет (41%).

Одним из ключевых достоинств электронного паспорта, по мнению россиян, является его универсальность — в одном документе содержатся все данные (11%). Еще 8% отметили долговечность такого формата документа, столько же — низкие риски потери и компактность, 7% видят преимущество электронного паспорта в его практичности.

Основной недостаток электронного паспорта россияне видят в ненадежности такого документа (22%). Еще 8% опасаются возможных сбоев в системе и базе данных. Для 4% риски нового формата документа связаны с возможной утечкой данных третьим лицам и потерей самого паспорта. Также 3% россиян считают, что не все и не везде смогут пользоваться таким документом.