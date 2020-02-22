Цифра дня: Сколько россиян не используют карту с кэшбэком из-за непрозрачных условий?

Аналитики Райффайзенбанка провели опрос, благодаря которому стало известно, сколько россиян не используют карту с кэшбэком из-за непрозрачных условий. Так, было установлено, что более 27% жителей России не используют подобные карты.

Ключевой причиной, по которой россияне не пользуются картами с кэшбеком, являются непрозрачные условия. Именно так ответили 42% опрошенных, тогда как 24% сообщили о том, что не пользуются ими в связи с тем, что не осведомлены о подобной банковской программе.

Однако стоит отметить, что многие опрошенные в качестве причины называли отсутствие данной услуги на зарплатной карте, а также неготовность оформлять карту, вникая в условия пользования нового банковского продукта. В исследовании также выяснилось, что самыми информированными о существовании карт с услугой кэшбека, являются жители таких российских городов, как Ростов, Уфа, Нижний Новгород, а также Краснодар.

Благодаря исследованию также стало известно, что около 70% россиян пользуются картой с кэшбеком. Кроме того, установлено, что в большинстве своем это люди в возрасте от 26 до 35 лет с высоким уровнем дохода.