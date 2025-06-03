Цифра дня: сколько россиян не отличают дипфейки от фотографии?

Любопытно, что даже среди настоящих фотографий люди ошибались: три из шести были восприняты как сгенерированные искусственным интеллектом. Разница в восприятии между теми, кто регулярно сталкивается с ИИ, и теми, кто этого не делает, была минимальной — около 1−2%.

Специалисты MWS AI отмечают, что современные нейросети научились создавать изображения с высокой степенью реализма, включая точную текстуру кожи и естественные светотеневые переходы, что затрудняет их распознавание человеком.

В связи с этим эксперты советуют внедрять добровольную маркировку ИИ-контента в рекламе и маркетинге, чтобы пользователи могли сразу видеть, что перед ними сгенерированное изображение. Также рекомендовано усилить безопасность в финансовых сервисах с помощью многофакторной аутентификации и систем распознавания дипфейков.

Отдельное внимание уделяется образовательным программам по цифровой грамотности для пожилых людей и подростков. Важно не столько учить технически распознавать дипфейки, сколько показывать реальные схемы мошенничества и объяснять, как себя защищать в цифровом мире. Такие меры помогут снизить риски обмана и повысить уровень доверия к информации в интернете.