Цифра дня: сколько россиян не отличают дипфейки от фотографии?
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россиян уже не могут отличить дипфейк от фотографии
Недавний опрос, проведенный компанией MWS AI среди 1600 россиян старше 18 лет, показал тревожные результаты: большинство участников не смогли правильно отличить сгенерированные искусственным интеллектом (ИИ) изображения от настоящих фотографий. В тесте, который включал 10 изображений, из них 4 были созданы нейросетями, а 6 — реальными снимками, более 60% респондентов приняли дипфейки за настоящие фотографии.
Особенно трудно людям дались изображения, созданные с помощью специализированных нейросетей для генерации человеческих лиц. В таких случаях от 62% до 80% участников теста признали фейковые фото подлинными. При этом одна из таких картинок была принята за реальную фотографию даже 81% опрошенных. В то же время изображения, сгенерированные обычной языковой моделью на основе текстового описания, оказались более узнаваемыми — 76% пользователей смогли понять, что это фейк.
Любопытно, что даже среди настоящих фотографий люди ошибались: три из шести были восприняты как сгенерированные искусственным интеллектом. Разница в восприятии между теми, кто регулярно сталкивается с ИИ, и теми, кто этого не делает, была минимальной — около 1−2%.
Специалисты MWS AI отмечают, что современные нейросети научились создавать изображения с высокой степенью реализма, включая точную текстуру кожи и естественные светотеневые переходы, что затрудняет их распознавание человеком.
В связи с этим эксперты советуют внедрять добровольную маркировку ИИ-контента в рекламе и маркетинге, чтобы пользователи могли сразу видеть, что перед ними сгенерированное изображение. Также рекомендовано усилить безопасность в финансовых сервисах с помощью многофакторной аутентификации и систем распознавания дипфейков.
Отдельное внимание уделяется образовательным программам по цифровой грамотности для пожилых людей и подростков. Важно не столько учить технически распознавать дипфейки, сколько показывать реальные схемы мошенничества и объяснять, как себя защищать в цифровом мире. Такие меры помогут снизить риски обмана и повысить уровень доверия к информации в интернете.