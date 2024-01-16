Цифра дня: Сколько россиян не отличают робота от человека в интернете?

Согласно недавнему опросу, проведенному компанией Robovoice (резидент «Сколково»), более двух третей россиян (69%) не могут различить, ведут ли они телефонный разговор с роботом на базе искусственного интеллекта или с живым человеком.

Этот результат свидетельствует о значительном улучшении качества голосовых технологий и совершенствовании скриптов.

Интересно, что более половины опрошенных (42%) хотели бы знать, с кем они разговаривают — с реальным оператором или его виртуальным коллегой.

Однако для трети респондентов (31%) это не имеет большого значения, поскольку для них важнее качество, скорость и эффективность обслуживания.

Тем не менее, более четверти опрошенных (27%) предпочли бы общаться исключительно с живыми сотрудниками.

Опрос также показал, что 38% респондентов считают важным, чтобы голос робота полностью имитировал человеческий голос, тогда как 26% предпочли бы небольшое отличие, чтобы избежать дискомфорта от неожиданного разговора с роботом.

Эти результаты подчеркивают, что люди привыкают к голосовым роботам, которые все чаще используются не только для исходящих звонков, но и для обработки входящих обращений в контакт-центрах.